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Полицейские в Ереване задержали более 60 участников протестов

Полицейские в Ереване задержали более 60 участников протестов

Ереванские полицейские сегодня задержали 61 участника четырех протестных акций, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, - сообщили в пресс-службе ведомства.

"На данный момент в полицейские отделения доставлен 61 человек", - цитирует собеседника РИА Новости.

Сегодня во время четырех шествий оппозиции во время блокирования дорог в армянской столице произошли стычки с полицией.

Напомним, со 2 мая в Ереване проходят акции протеста, организованные оппозицией. Их участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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