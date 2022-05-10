В Азовском море горит турецкий сухогруз под флагом Вануату

10 мая. 16:15

На иностранном сухогрузе в акватории порта Темрюк на Азовском море, возник пожар: загорелось турецкое судно с зерном, стоявшее на рейде кубанского порта, команда тушит огонь своими силами, - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Судно Aqua, судовладелец - турецкая компания, груз – зерно. Стояло на якоре на рейде порта Темрюк. В 11.30 мск поступила информация о задымлении. Визуально видно возгорание надстройки на капитанском мостике. Капитан за помощью не обращался, но два буксира Росморпорт направил, оказывая им поддержку. Борются за живучесть судна своими силами в данный момент", - рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

Экипаж судна смешанный, граждан России в его составе нет, - добавили в пресс-службе ведомства.

Российские буксиры помогут команде горящего судна, если возникнет такая необходимость.

Сухогруз турецкой компании шел под флагом Вануату. Причина возгорания пока неизвестна, - добавили в Росморречфлоте.