Лесные пожары: Путин потребовал не повторять прошлогодних ошибок

10 мая. 15:45

Президент России Владимир Путин потребовал не повторять ошибок в ситуации с лесными пожарами, допущенными в прошлом году. Об этом он заявил на совещании с врио главы МЧС и главами регионов.

"Обращаю особое внимание, нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет. Нужно в корне менять ситуацию там, где это, конечно, необходимо", - сказал Путин.

Он также отметил, что вследствие лесных пожаров уничтожены 700 жилых домов, которые нужно восстановить. Все требуемые полномочия, техника и деньги для предотвращения пожаров у местных властей есть, добавил президент,