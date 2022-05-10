Токаев прибыл в Турцию с официальным визитом

10 мая. 15:22

По приглашению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкару с государственным визитом прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Его в международном аэропорту Эсенбога встретили вице-президент Турции Фуат Октай, губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица.

Визит Токаева рассчитан на два дня. В Анкаре он проведет переговоры с Эрдоганом в узком и расширенном составе. Также казахстанский президент примет участие в казахско-турецком бизнес-форуме и проведет встречи с лидерами турецкого бизнеса.

Ранее турецкий президент заявил, что запланированный на 10-11 мая государственный визит Токаева в Анкару станет важной вехой в укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией.

Напомним, Казахстан, наравне с Азербайджаном, Киргизией и Узбекистаном, является членом Организации тюрских государств. В ОТГ в качестве наблюдателей состоят также Туркменистан и Венгрия.