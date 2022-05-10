Жители Риги снова несут цветы к памятнику Освободителям

10 мая. 14:38

Жители Риги снова начали нести цветы к памятницу Освободителям после того, как муниципальные службы убрали ранее вощложенные.

"Сегодня ранним утром бульдозером были собраны все цветы, которые возложили рижане к памятнику Освободителям, и на грузовиках вывезены на свалку... Сегодня с утра уже приходят люди, которые хотели посмотреть на площадь, усыпанную цветами, и видят пустоту. Приходят и русские, и латыши. Многие плачут. Некоторые несут свои цветы. Увидев фото бульдозера, сметающего цветы, многие решили принести цветы снова. Добровольцы хотят установить круглосуточное дежурство, и не дать смести цветы еще раз", - говорится в сообщении Sputnik Латвия.

Ранее в сети появились видео того, как тракторы муниципальныз служб Ригиво убирают сцветы, возложенные 9 мая к памятницу Освободителям Риги.