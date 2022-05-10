Заседание по делу Саакашвили отложено

10 мая. 13:52

Заседание Тбиисского городского суда по делу о растрате более 3 млн долларов из государственных средств бывшим президентом Михаилом Саакашвили на личные нужды перенесено на 24 мая.

В зале заседания самого Саакашвили не было из-за ухудшения состояния здоровья.

Адвокаты экс-президента потребовали, чтобы судья поручил Специальной пенитенциарной службе предоставит допуск в тюрьму экспертов центра "Эмпатия" для медэкспертизы.

Также сегодня министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили будет предложено лечение в гражданской клинике "Вивамеди".