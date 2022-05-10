В Ереване начались стычки оппозиции и полиции

10 мая. 13:29

В одном из "спальных" районов на севере Еревана начались стычки между сотрудниками полиции и оппозицией.

Ранее, утром 10 мая оппозиция начала четыре шествия из "спальных" районов в центр Еревана. Их возглавляют члены парламента Армении.

Стычки начались после того, как протестующие перекрыли автомобильное движение. Полиция начала арестовывать демонстрантов. Разблокировать дорогу пока не удалось.

Протесты в Армении идут с 17 апреля. Они организованы парламентской оппозицией. Поводом к ним стало выступление премьера Никола Пашиняна в парламенте, в котором он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и призвал к подписанию соглашения о мире с Азербайджаном.