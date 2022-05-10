Минфин опроверг прогноз о 12-процентном падении ВВП России

10 мая. 12:51

Минфин России опроверг опубликованный ранее в Blommberg прогноз о сильнейшем с 1994 г. падении ВВП РФ, на 12 процентов.

"Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12 процентов, опубликованная Blommberg, не соответствует действительности", — говорится в пресс-релизе службы минфина РФ.

Подготовка официальных прогнозов по макроэкономике не входит в полномочия минфина России, говорится в сообщении.

"В ведомстве ожидают, что принимаемые правительством и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики", — добавили в минфине.