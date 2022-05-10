В Ереване началось шествие оппозиции

10 мая. 12:33

Оппозиция в Армении начала шествие с чытерех административных районов Еревана. Вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян со своими сподвижниками начал шествие в районе Нор-Норк - по проспекту Гая.

Вторая группа во главе сына второго президента Армении Левона Кочаряна двинулась с квартала Малатия-Себатья, от памятника Андранику Озаняну.

Третье шествие во главе с экс-главой СНБ Армении депутатом Артуром Ванецяном идет с района Ачапняк, от памятника Геворку Чаушу. Представители Республиканской партии Армении стартовали от здания Ереванского железнодорожного вокзала (район Эребуни).