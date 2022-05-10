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Лукашенко: спецоперация России в Украине "многому научила нас"

Лукашенко: спецоперация России в Украине &quot;многому научила нас&quot;

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна по-другому посмотрела на принципы вооружения армии, учитывая опыт специальной военной опервции России на Украине.

"Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила", - сказал Лукашенко на совещании, где рассматривались вопрос гособоронзаказа.

Президент Беларуси уточнил, что его страна извлекает уроки в области развития и оснащения войск. 

 

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