Лукашенко: спецоперация России в Украине "многому научила нас"

10 мая. 12:15

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна по-другому посмотрела на принципы вооружения армии, учитывая опыт специальной военной опервции России на Украине.

"Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила", - сказал Лукашенко на совещании, где рассматривались вопрос гособоронзаказа.

Президент Беларуси уточнил, что его страна извлекает уроки в области развития и оснащения войск.