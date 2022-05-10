РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Глава МИД Азербайджана прокомментировал деятельность российских миротворцев

Глава МИД Азербайджана прокомментировал деятельность российских миротворцев

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что российские миротворцы временно размщены в Карабахе на основе трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. и продолжают там свою работу. Они выполняют возложенные на них функции.

При этом порой возникают трудности и проблемы, связанные с присутствием армянских ВС, но они обсуждаются между российскими и азербайджанскими командирами.

 "Конечно, время от времени возникают какие-то вопросы, связанные в основном с присутствием армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе и незаконным посещением этих территорий. В таких случаях вопрос поднимается и обсуждается как на уровне командования миротворцами, так и на других уровнях. Азербайджанская сторона привержена решению вопросов именно в этой плоскости", - добавил Байрамов.

2460 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version