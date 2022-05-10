Глава МИД Азербайджана прокомментировал деятельность российских миротворцев

10 мая. 11:50

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что российские миротворцы временно размщены в Карабахе на основе трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. и продолжают там свою работу. Они выполняют возложенные на них функции.

При этом порой возникают трудности и проблемы, связанные с присутствием армянских ВС, но они обсуждаются между российскими и азербайджанскими командирами.

"Конечно, время от времени возникают какие-то вопросы, связанные в основном с присутствием армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе и незаконным посещением этих территорий. В таких случаях вопрос поднимается и обсуждается как на уровне командования миротворцами, так и на других уровнях. Азербайджанская сторона привержена решению вопросов именно в этой плоскости", - добавил Байрамов.