Шанхайское метро прекратило работу из-за коронавируса

10 мая. 11:38

Сегодня власти Шанхая закрыли две последние линии городского метро. Отныне весь городской метрополитен остановил работу.

"С 13.00 10 мая 2022 года и до дальнейшего уведомления шестая и шестнадцатая линии метро Шанхая прекращают работу. На данный момент все линии и станции шанхайского метрополитена прекратили работу", - отмечается в сообщении метрополитена, опубликованном в сети Weibo.

Метрополитен Шанхая - самый протяженный в мире. Его длинна составляет 831 км. До пандемии пассажиропоток составлял свыше 10 млн человек в сутки.