Минобороны Турции: В Босфоре нет проблем с судоходством

10 мая. 10:55

Никаких трудностей с судоходством в проливе Босфор из-за дрейфующих в Черном море мин нет, говорит глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Насчет дрейфующих мин назывались разные цифры, к ним следует подходить с осторожностью. К настоящему времени уничтожены три мины. Наши минные тральщики, вертолеты, беспилотники, морские патрульные самолеты и подразделения спецназа находятся в повышенной готовности. Мы внимательно следим за Босфором, контролируем входы и выходы из него, приняли дополнительные меры, чтобы не столкнуться с сюрпризами, установили радары. В настоящее время мы можем спокойно констатировать, что никаких проблем с морским сообщением нет", - заявил Акар в интервью телеканалу "Хабертюрк".

Ранее министерство обороны Турции допустил, что найденные у берегов Турции мины размещены с целью оказания давления на Анкару с тем, чтобы она пропустила военные корабли НАТО в Черное море.