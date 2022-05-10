Минобороны Армении опровергло обстрел позиций ВС Азербайджана

10 мая. 10:24

Минобороны Армении опровергло сообщение о том, что 9 мая армянские ВС обстреляли позиции азербайджанских подразделений на восточном направлении границы.

"Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило не имеющее ничего общего с действительностью заявление, в котором говорится, что вечером 9 мая подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении", - отмечается в заявлении минобороны Армении.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о том, что вечером 9 мая ВС Армении с позиций вблизи населенного пункта Азизли Басаркечарского района госграницы обстреляли позиции азербайджанских ВС, находящихся в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.