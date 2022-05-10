Гость угнал машину у хозяина-собутыльника, чтобы покататься, на Кубани

10 мая. 8:23

Мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, поймали по горячим следам в Приморско-Ахтарском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В дежурную часть пожаловался на пропажу "Лады Приоры" местный житель, который пояснил, что оставил ее у двора своего дома, а потом не нашел на месте.

Стражи порядка осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, составили ориентировку и передали всем дежурным нарядам.

На одной из улиц вскоре был остановлен разыскиваемый автомобиль под управлением 34-летнего местного жителя, которого задержали и доставили в отдел.

"Установлено, что подозреваемый находился в гостях у потерпевшего и распивал с ним спиртные напитки. После того, как хозяин автомобиля уснул, злоумышленник похитил ключи от машины, проник в салон, запустил двигатель и уехал кататься по городу", - пояснили в полиции.

На угонщика составлен административный протокол по ч.2 ст.12.26 "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Похищенную "Приору" изъяли и вернули законному владельцу.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", для подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.