Водитель, не заметивший знак "ремонтные работы", погиб на Ставрополье

10 мая. 5:21

Смертельное ДТП произошло накануне днем на трассе "Кавказ", где проводились ремонтные работы, на Ставрополье, сообщается в Telegram-канале УГИБДД по региону.

По предварительным данным, около 13 часов на 327-м километре автодороги, на территории Минераловодского округа, водитель Chevrolet Lanos, находясь на участке с сужением проезжей части и ограничением скорости 50 км в час, врезался в бетонное ограждение, несмотря на знак "ремонтные работы".

"От полученных травм 41-летний водитель, житель Ессентуков, скончался на месте", - отметили в ГИБДД.

Злостным нарушителем ПДД погибший не был, у него взята кровь на проверку на опьянение.

"Не исключено, что погибший мог отвлечься от дороги в пути движения", - добавили в управлении.