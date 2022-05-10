Армянские протестующие хотят заблокировать здания правительства

10 мая. 2:23

Участники акций протеста могут завтра блокировать правительственные здания, об этом заявил оппозиционер Ишхан Сагателян в ходе митинга на площади Франции.

По его словам, во вторник протестующие проведут "рабочую и студенческую забастовку", каждый демонстрант должен вывести на улицу еще одного человека.

"Если мы завтра начнем наши акции неповиновения и в случае необходимости заблокируем государственные и правительственные здания, мы окончательно поставим [власти] на колени", - цитирует Сагателяна Sputnik Армения.

Он призвал "парализовать" страну, чтобы правительство премьер-министра Никола Пашиняна не могло больше реализовать никаких действий.

Оппозиционер пояснил, что шествия начнутся одновременно в четырех направлениях, чтобы парализовать столицу.