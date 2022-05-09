Президент США подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

9 мая. 23:23

Американский президент Джо Байден сегодня подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить предоставление военной помощи Киеву, заявила помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес.

"Подписан закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года", - цитирует ее сообщение ТАСС.

Перес также опубликовала фотографию, на которой запечатлен Байден, подписывающий документ в Овальном кабинете.

Напомним, соответствующая инициатива была озвучена в середине января группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (от штата Техас).