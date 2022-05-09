Лжесотрудник банка по телефону выманил 700 тысяч рублей у жителя Владикавказа

9 мая. 21:59

Мошенник выманил у жителя Владикавказа 700 тыс рублей, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В отдел обратился 40-летний мужчина, который рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина. Он назвался сотрудником службы безопасности банка и предупредил о якобы несанкционированном списании денег с карты.

Чтобы избежать этого, мошенник предложил пострадавшему назвать номер банковской карты, срок действия и трехзначный код на обратной стороне.

"Доверившись незнакомцу, мужчина выполнил все указания злоумышленника, даже несмотря на то, что на его мобильное устройство стали поступать предупредительные смс от банка с просьбой не сообщать посторонним лицам конфиденциальную информацию о счете", - пояснили в полиции.

В результате с карты заявителя пропали 700 тыс рублей.

Идет проверка.