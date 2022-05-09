Министр: Саакашвили может передвигаться самостоятельно

9 мая. 21:43

Сообщения о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не может самостоятельно двигаться и принимать пищу, не соответствуют действительности, сообщил министр юстиции Рати Брегадзе.

"Вы сейчас утверждаете, что Михаил Саакашвили не может самостоятельно передвигаться, я вам прямо говорю, это ложь, он передвигается самостоятельно", - приводит его ответ на соответствующий вопрос журналиста Sputnik Грузия.

Глава Минюста призвал не распространять ложные сведения и не пугать семью заключенного.

Брегадзе заверил, что Пенитенциарная служба заботится о здоровье любого заключенного, включая и Саакашвили, так что за ним круглосуточно наблюдают, он получает все необходимые услуги, врачи при этом не беспокоятся за его здоровье.