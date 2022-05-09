АЭС "Аккую" заработает до конца 2023 года

9 мая. 21:20

Первая в Турции атомная электростанция "Аккую" будет запущена до конца следующего года. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Он уточнил, что до конца будущего года будет завершено строительство первого реактора, передает ИА Neftegaz.RU.

Строительство АЭС "Аккую" ведет российская госкорпорация Росатом, проект реализуется на основании межправительственного соглашения между Россией и Турцией, заключенного в 2010 году.

В рамках проекта планируется возвести четыре энергоблока с российскими реакторами ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тыс МВт.

Ранее сообщалось, что Росатом делает все возможное для завершения строительства первого блока атомной электростанции "Аккую" в будущем году. Власти Турции также неоднократно заявляли, что не ожидают задержек при реализации проекта.