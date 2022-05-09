Ответственность за поджоги сухой травы могут значительно ужесточить в России

9 мая. 20:14

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко считает необходимым ужесточить ответственность за поджоги сухой травы - так, чтобы она действовала "отрезвляюще".

Она подчеркнула, что почти все природные пожары весной возникают по вине людей: это сельхозпалы, случаи поджога, несоблюдение противопожарных правил и неосторожное обращение с огнем.

"Должна быть введена отрезвляющая ответственность, а не штраф в 2 тыс. рублей. Безалаберное отношение к противопожарным нормам и преступные отжоги сухой травы могут привести к гибели людей и огромному урону и инфраструктуре, и лесному фонду", - цитирует Абрамченко ТАСС.

Она призвала "переломить ситуацию" и установить жесткую ответственность.