Стало известно, сколько власти будут выделять на строительство студенческих общежитий в Узбекистане

9 мая. 19:59

Сумму в 3 млрд сумов (почти $270 тыс) будут выделять каждый год на строительство студенческих общежитий в Узбекистане.

Как сообщает Sputnik Узбекистан, предпринимателей-исполнителей проектов выберут по итогам тендеров. Вузы рассмотрят заявки и направят их в Минвуз, ведомство примет решение о выделении субсидии, размер которой может достигать половины расходов на каждого студента.

До начала работ бизнесменам выплатят аванс - 15% от общей стоимости проекта. Остальные деньги поступят на счет в течение трех дней после подписания акта о завершении работ.