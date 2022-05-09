Украина передала вторую часть опросника по вступлению в Евросоюз

9 мая. 19:30

Киев сегодня передал Евросоюзу заполненную вторую часть опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС, об этом рассказала вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.

По ее словам, в данном документе дана оценка соответствия украинского законодательства европейскому (acquis communautaire).

В нем насчитывается порядка 4 тыс страниц, он рассказывает о состоянии украинского законодательства после восьми лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Мы оптимистически настроены на то, что в конце этого месяца будет подписан позитивный вывод президентом Еврокомиссии относительно будущего движения Украины в ЕС", - цитирует Стефанишину "Интерфакс".