В Местия появился свой кабинет диализа

9 мая. 19:15

Кабинет диализа заработал в грузинском высокогорном регионе Местия (регион Самегрело - Земо Сванети), такое сообщение распространил Минздрав Грузии.

Теперь тем, кому необходима диализная терапия, не нужно будет, как раньше, ехать в Зугдиди или в Тбилиси для этой услуги: в городской больнице Местия есть все необходимое для диализной терапии.

Сначала пациентов будут обслуживать врачи клиники из Рухи, затем их заменит полностью переподготовленный Минздравом персонал.

Министр здравоохранения Зураб Азарашвили, который также прибыл в Местия, пообещал, что в ближайшее время диализная терапия станет доступна в Тианети, Казбеги, Амбролаури и других муниципалитетах, передает Sputnik Грузия.