Пять школ с обучением на русском языке могут заработать в Таджикистане в этом году

9 мая. 18:50

Пять школ, преподавание в которых будет вестись на русском языке, могут открыться в Таджикистане 1 сентября, сказано в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова по случаю 30-летия установления дипотношений с государствами Центральной Азии, опубликованной в "Российской газете".

Дипломат отметил большую популярность, которую в Туркменистане имеет Совместная российско-туркменская общеобразовательная школа им. А. С. Пушкина.

"Продолжается строительство пяти школ в Таджикистане с преподаванием на русском языке. Ожидаем, что они откроют свои двери для учащихся уже с 1 сентября этого года", - пояснил Лавров.

Министр напомнил, что обучение в русскоязычных школах позволяет гражданам стран Центральной Азии поступать в российские вузы на равных условиях. Каждый год около 160 тыс граждан таких государств обучаются в РФ, из них 60 тыс - за счет федерального бюджета.