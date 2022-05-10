99 лет со дня рождения созидателя Азербайджана – Гейдара Алиева

10 мая. 0:05

Сегодня исполнилось 99 лет со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алирза оглу Алиева – руководителя Азербайджанской ССР, первого заместителя председателя Совета Министров СССР, президента независимой Азербайджанской Республики, чей государственный труд определил современный облик Азербайджана.

После Нахчыванского педагогического техникума и обучения на архитектора в Азербайджанском индустриальном институте Гейдар Алиев перешел на работу в НКВД и СНК Нахчыванской АССР. В 1944 году он получил направление в органы госбезопасности, и затем 25 лет проработал в КГБ. В 1957 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета. После трех лет работы заместителем председателя КГБ при Совете Министров АзССР в 1967 году Гейдар Алиев возглавил Комитет, где служил в звании генерал-майора.

В 1969 году Гейдар Алиев стал первым секретарем ЦК Компартии АзССР, возглавив родную советскую республику, и следующие 13 лет руководил Азербайджаном. В декабре 1982 года он перешел в Политбюро ЦК Компартии СССР и был назначен первым заместителем председателя Совета Министров, куратором советской экономики, культуры и социальной сферы.

Однако в 1987 году Гейдар Алиев ушел в отставку после протеста против губительной для страны политики Михаила Горбачева. В январе 1990 года Гейдар Алиев первым открыто отреагировал на кровавую расправу над мирными жителями Баку, устроенную Горбачевым и его пособниками, и потребовал наказать организаторов и исполнителей этого злодеяния. В июле 1991 года он вышел из компартии, протестуя против поощрения властями сепаратизма в НКАО АзССР.

После провозглашения независимости Азербайджанской Республики Гейдар Алиев поначалу работал председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. Возглавил партию "Ени Азербайджан" на учредительном съезде 1992 года. В тяжелейший 1993 год Гейдар Алиев был приглашен в Баку, где сначала стал председателем Верховного Совета АР, а вскоре стал исполнять обязанности президента. 3 октября 1993 года граждане Азербайджана избрали Гейдара Алиева президентом, и за год он стабилизировал жизнь республики: с оккупационными силами Армении был установлен режим прекращения огня, с иностранными нефтяными гигантами заключен "Контракт века" на разработку блока "Азери-Чираг-Гюнешли".

Направления развития, заложенные Гейдаром Алиевым, стали фундаментом для дальнейшей истории Азербайджана. 11 октября 1998 года он был переизбран президентом Азербайджана на второй срок. В 2003 году из-за состояния здоровья Гейдар Алиев вышел из третьей избирательной кампании и скончался 12 декабря того же года. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку. Однако дело Гейдара Алиева живет и процветает по сей день: благодаря созданным им механизмам роста спустя 17 лет после его ухода из жизни Азербайджан защитил свою территориальную целостность и изгнал оккупантов из Карабаха и Зангезура.

Как отметили в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперты, Гейдар Алиев – это созидатель современной Азербайджанской Республики.

Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", политолог Александр Артамонов подчеркнул, что благодаря Гейдару Алиеву Азербайджана стал суверенной страной с самостоятельной политикой. "Переоценить роль Гейдара Алиева в истории крайне сложно. Как известно, на территории бывшего Советского Союза очень много стран, которые не являются состоявшимися государствами – а Азербайджан состоялся как независимое государство, проводящее политику в национальных интересах, именно благодаря Гейдару Алиеву. Самостоятельность – это большая ценность, она не является автоматическим признаком государства, ведь даже в странах старой демократии Западной Европы немногие страны проводят независимую политическую линию и имеют собственную идеологию. Азербайджану удалось этого добиться", - сказал он.

"Гейдар Алиев сумел сохранить Азербайджан во всей его многоэтничности, уберечь его культурные традиции. Также он не дал обрушить Карабахскую войну, остановил кровопролитие в критический момент, что удается далеко не всем. Можно сказать, что Азербайджан был рожден как государство под счастливой звездой благодаря тому, что его возглавил Гейдар Алиев. Результаты его трудов – и то, что Азербайджанская Республика стоит во главе Движения неприсоединения, сохраняет внеблоковый нейтралитет, и то, что налажены хорошие отношения с Россией, и то, что на сегодняшний день территориальная целостность республики обеспечена. Фактически, именно Гейдар Алиев заложил фундамент победы Азербайджана в Карабахской войне. Причем важно, что АР справилась с агрессией самостоятельно, не прибегая к внешним стабилизирующим факторам, усилив таким образом свой суверенитет", - обратил внимание эксперт.

"Азербайджан – редкий на современной карте пример мирной многоэтнической страны, не присоединившейся к военным блокам, сильной и умеющей дружить со всеми. Также, я считаю, Гейдару Алиеву удалось воспитать достойного преемника. Наверное, надо быть рожденным во власти для того, чтобы проявлять такую мудрость, как ее нынешний президент Ильхам Алиев. Такие примеры редко когда бывают, чтобы в первом поколении есть и спокойная преемственность и определенная статусность фигуры. Все это несомненная заслуга и в семье, и в государственной политике, и в межгосударственной деятельности Гейдара Алиева", - заключил Александр Артамонов.

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов отметил важность того, как Гейдар Алиев добился сохранения единства Азербайджанской Республики во время противоборства политических сил. "Ему удалось консолидировать страну, повести ее по определенному пути и положить таким образом начало той форме государственности, с которой мы имеем дело сегодня – довольно успешной, с высокими темпами развития, с решением целого ряда социально-экономических проблем", - сообщил он.

"Гейдар Алиев был яркий человек, по-восточному очень красивый, умевший ярко, зажигательно выступать. У него была, что называется, харизма, и в том, что касалось руководства, и в том, что касалось личных контактов с людьми. Это было крайне важно – он умел вести за собой людей. Без этого, тем более в те сложные годы не приходилось рассчитывать на успех. Гейдар Алиев – многогранная и не простая личность", - добавил Андрей Бакланов, отметив также его работу в советские годы на ближневосточном направлении.

"Он помогал Советскому комитету солидарности с народами Азии и Африки. Не только по официальной линии, но и по линии дружественных связей он делал очень многое. Вспоминая его многостороннюю деятельность, нужно упомянуть и то, что Гейдар Алиев использовал всю палитру политических средств. Его вклад в отношения со странами Ближнего Востока был очень весомым. Когда иностранные делегации приезжали в Азербайджан, это всегда было особое событие, и оттуда люди возвращались друзьями нашей страны. Также Гейдар Алиев вдумчиво работал с документами, в наших памятках и справках он всегда что-то подчеркивал, писал замечания и вопросы. Показательно было его отношение к выполнению внешнеполитических функций", - рассказал дипломат.

Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Михаил Мухин сообщил, что Гейдар Алиев напрямую спас Азербайджан в первые годы независимости. "В момент, когда он пришел к власти, азербайджанская государственность переживала глубочайший кризис, страна была под угрозой распада. Гейдару Алиеву удалось, на мой взгляд, крайне маловероятное – он взял рассыпающуюся страну и заново собрал ее воедино. Это, на мой взгляд, самое великое достижение Гейдара Алиева. У него в жизни было много достижений, но это наиболее грандиозное его свершение", - подчеркнул он.

"Что касается выстраивания отношений с Россией, то в период, когда Гейдар Алиев находился у власти, обе страны – и Азербайджанская Республика, и Российская Федерация – переживали трудные годы своей истории. Однако Гейдар Алиев достаточно четко выстроил курс на развитие добрососедских отношений, в том числе, с Россией. Конечно, он не был сторонником ориентации исключительно на Москву, но и на Москву тоже. На тот момент это уже было достаточно серьезным достижением, потому что ряд политиков постсоветского пространства попросту взяли курс "как можно дальше от Москвы". В конечном итоге, хорошие, теплые, добрососедские отношения России и Азербайджана – это заслуга и Гейдара Алиева", - указал Михаил Мухин.

Писатель Юрий Помпеев заявил, что Гейдар Алиев был исторической личностью. "На всех этапах своей работы Гейдар Алиевич Алиев был действительно вперед смотрящим человеком, которому были открыты замечательные перспективы. Он достигал этих перспектив и на посту председателя КГБ Азербайджана, и во главе ЦК Компартии Азербайджана. Когда в других республиках правили вторые секретари, в Азербайджана правил первый секретарь – Гейдар Алиев. Он много занимался литературой, живописью и другими искусствами, всеми дарами азербайджанского народа. Он давал им возможность развиться", - сообщил он.

"Гейдар Алиевич прекрасно представлял значение Азербайджана в мировой культуре, и благодаря ему многое было высвечено. Он проводил большую работу и не в смысле цензуры, а в смысле заботы об азербайджанских произведениях и творцах, которых он одобрял и поддерживал. Это было чрезвычайно важно для культуры Азербайджана. К современному расцвету азербайджанской архитектуры Гейдар Алиев также имел отношение. Так что светлая память Гейдару Алиевичу в день его 99-летия", - заключил Юрий Помпеев.