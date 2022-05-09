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"Бессмертный полк" собрал более миллиона человек в Москве

&quot;Бессмертный полк&quot; собрал более миллиона человек в Москве

Более миллиона человек участвуют в акции "Бессмертный полк" в Москве, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Москве в рамках акции "Бессмертный полк" в колоннах с портретами своих родных проходят более миллиона жителей и гостей столицы", - цитирует ее "Интерфакс".

Волк подчеркнула, что акция продолжается.

Напомним, традиционная акция "Бессмертный полк" началась в российской столице в 15:00. Маршрут шествия насчитывает 7 км, он пролегает по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

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