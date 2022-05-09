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"Кладбищенского" и "остановочного" грабителя задержали на Ставрополье

&quot;Кладбищенского&quot; и &quot;остановочного&quot; грабителя задержали на Ставрополье

Житель Ставрополья стал фигурантом уголовного дела по факту грабежа, предположительно совершенного им на кладбище. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по краю.

По предварительным данным, 29-летний житель Петровского округа на остановке общественного транспорта вырвал из рук женщины-пешехода сумку и попытался сбежать, но был задержан и доставлен в отдел.

Оказалось, что мужчина причастен к совершению такого преступления: на одном из кладбищ Ставрополя он схватил сумку, оставленную женщиной на столе, и сбежал.

Полицейские выясняют, не причастен ли задержанный к другим подобным преступлениям. Пока для него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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