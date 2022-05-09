"Кладбищенского" и "остановочного" грабителя задержали на Ставрополье

9 мая. 18:12

Житель Ставрополья стал фигурантом уголовного дела по факту грабежа, предположительно совершенного им на кладбище. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по краю.

По предварительным данным, 29-летний житель Петровского округа на остановке общественного транспорта вырвал из рук женщины-пешехода сумку и попытался сбежать, но был задержан и доставлен в отдел.

Оказалось, что мужчина причастен к совершению такого преступления: на одном из кладбищ Ставрополя он схватил сумку, оставленную женщиной на столе, и сбежал.

Полицейские выясняют, не причастен ли задержанный к другим подобным преступлениям. Пока для него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.