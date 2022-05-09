В Северной Осетии в этом году запустят два новых завода

9 мая. 17:57

Два завода заработают в этом году в Северной Осетии, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"До конца лета этого года в столице Северной Осетии появится новая швейная фабрика на 700 рабочих. Договоренности с инвестором уже достигнуты. Здание приобретено и оборудуется под производство", - приводит слова главы региона Сергея Меняйло ТАСС.

Кроме того, в конце текущего месяца в Алагирском районе стартует строительство завода, который будет выпускать жидкие субстанции для приготовления препаратов, используемых в медицине. По словам Меняйло, подготовка к запуску проекта шла почти год, и в скором времени начнется его реализация.