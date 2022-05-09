СМИ: ЕС разрешит судам государств-членов поставлять российскую нефть третьим странам

9 мая. 17:15

Евросоюз собирается исключить из шестого пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны с помощью судов, принадлежащих странам-членам сообщества. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на документы и источники в ЕС.

По этим данным, Греция была в числе стран, предложивших вычеркнуть данное положение из нового пакета санкций, передает ТАСС.

Кроме того, в ЕС собираются запретить европейским компаниям страховать суда, на которых перевозится нефть из России. Некоторые страны ЕС предлагали убрать это предложение из шестого пакета санкций, но все же оно останется в нем.