Детский многопрофильный центр появился в Ташкенте

9 мая. 16:59

В Ташкенте открылся детский многопрофильный медицинский центр. Согласно постановлению кабмина Узбекистана, в новое медучреждение объединили Детскую клиническую больницу 4 и Инфекционную клиническую больницу 3.

Новый центр рассчитан на 300 коек. Он финансируется из государственного бюджета, а также за счет платных услуг.

Центр будет проводить обследование детей и оказывать им высококвалифицированную стационарную помощь в соответствии со стандартами Минздрава, пишет Sputnik Узбекистан.

В основные задачи центра также вошли консультативная и организационно-методическая помощь специалистам районных медицинских объединений.

Руководство больницы будет внедрять современные медицинские технологии и экономические методы управления в практику лечебно-профилактических учреждений Ташкента.