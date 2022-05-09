Спасатели нашли 11 человек, потерявшихся из-за непогоды, в Казахстане

9 мая. 16:48

Жизни 11 человек спасли спасатели в Атырауской области, такое сообщение распространила пресс-служба регионального департамента по ЧС.

Все они отправились накануне в поездку в одной машине "УАЗ" в сторону Махамбетского района, но сбились с пути из-за плохой погоды.

"Пропавшие пассажиры были обнаружены 9 мая в 14:50 в Исатайском районе на расстоянии около 85 км от населенного пункта Жаскайрат. Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждаются", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

В данный момент все они доставлены в село Ергалиев, где встретились с семьями.