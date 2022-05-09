Четыре процесса нормализации отношений на Ближнем Востоке

В последние дни священного для мусульман месяца Рамадан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Саудовскую Аравию по приглашению короля Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда, открыв новую главу в отношениях между странами. Очевидно, что на фоне сдвигов в международной обстановке, вызванных украинским кризисом, Анкаре и Эр-Рияду приходится вести диалог по многим вопросам, включая торговлю, энергетику и баланс сил в регионе, пишет турецкая "Сабах".

Несмотря на натянутые отношения из-за убийства Джамаля Хашогги Эрдоган и король Салман созванивались. Однако во время последнего визита турецкий лидер также встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Основными темами обсуждения были восстановление двусторонних отношений, а также региональные и глобальные события. Лидеры договорились о развитии турецко-саудовских отношений и совместной работе над региональными вопросами. Эксперты ожидают, что визиты между Анкарой и Эр-Риядом на высоком уровне будут проводиться чаще. Сотрудничество между этими ключевыми странами повлияет на происходящие в регионе процессы по нормализации отношений.

Решение открыть новую главу в турецко-саудовских отношениях отражает потребность обеих стран в нормализации. После того, как Дональда Трампа на посту президента США сменил Джо Байден, все региональные державы провели переоценку геополитической ситуации. Отношение новой администрации США к Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Израиля изменилась. По отношению к Турции Вашингтон пока не определился. В отличие от своего предшественника, Байден относится к Анкаре критически, но на фоне изменения глобального баланса сил из-за пандемии коронавируса и ситуации в Украине правительство США все-таки ориентируется на необходимость сотрудничества с Турцией.

Сегодня в регионе проходит четыре процесса нормализации отношений между разными игроками.

Во-первых, между Катаром, с одной стороны, и ОАЭ и Саудовской Аравией, с другой. "Блокада" закончилась, но соперничество не прекратится. Нет никаких оснований ожидать, что Доха быстро оправится от последствий блокады, которая выглядела как попытка государственного переворота.

Во-вторых, новая глава, начатая Израилем и арабскими государствами с заключения Авраамского договора, представляет собой поворотный момент в истории региона. Приверженность администрации Байдена возобновлению ядерного соглашения с Ираном в сочетании с уступками, на которые может пойти Вашингтон, вызывает беспокойство в Израиле и странах Персидского залива. Многие считают, что Тегеран в ближайшем будущем может стать ядерной державой.

В-третьих, изменение баланса сил в регионе, хоть и невольно, но способствует нормализации отношений между Ираном и странами Персидского залива. Ущерб, который хуситы нанесли и могут нанести Саудовской Аравии и ОАЭ, а также вакуум власти, оставшийся после частичного отступления Вашингтона, подчеркивают необходимость поддерживать хорошие отношения с Ираном. Странам Персидского залива нормализация отношений с Тегераном могла бы помочь достигнуть баланса.

В-четвертых, нормализация отношений Турции с ОАЭ, Саудовской Аравией, Израилем и (потенциально) Египтом влечет за собой определенный процесс, влияние которого может иметь еще большее значение, чем три вышеназванных процесса. Как региональная держава, которая за последние пять лет чередовала жесткую и мягкую силу в близлежащих регионах, Турция под руководством Эрдогана доказала свою способность проявлять инициативу в отношении глобальных проблем.

Последним примером стали дипломатические усилия президента Турции во время кризиса на Украине. Суть в том, что Турция продолжит играть важную роль независимо от того, как будут развиваться отношения Запада с Россией. Страны, которые возьмут на себя инициативу по восстановлению двусторонних отношений, одержат верх. Известный своей способностью заранее предчувствовать изменения на международной арене Эрдоган сделал еще один весомый шаг, посетив Саудовскую Аравию. Можно предположить, что нормализация отношений между Анкарой и Эр-Риядом будет разворачиваться так же быстро, как и процесс налаживания отношений между Турцией и ОАЭ.