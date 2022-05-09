Спикер парламента Грузии назвал причину нездоровья Саакашвили

Проблемы со здоровьем у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили объясняются тем, что он не может приспособиться к тюрьме, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.
"Михаил Саакашвили не может привыкнуть к тюремной среде, и, исходя из этого, есть разные проблемы со здоровьем", - цитирует его Sputnik Грузия.
Папуашвили подчеркнул, что Саакашвили при этом отказывается от части медицинских услуг, в том числе от помощи психолога, в которой он нуждается в первую очередь. Экс-президент также игнорирует некоторые медикаменты.
Поэтому спикер призвал всех, кто беспокоится за Саакашвили, убедить его принимать лекарства.