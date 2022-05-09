Мальдивы отменили визовый режим с Казахстаном

9 мая. 15:58

Как сообщили сегодня в пресс-службе казахстанского МИД, Казахстан и Мальдивская Республика взаимно отменили визовый режим. Отныне граждане Казахстана смогут посещать Мальдивы без визы на срок до 30 дней (и наоборот).

"Подписано соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований, которое позволит гражданам двух стран въезжать и пребывать на территории Казахстана и Мальдив на период, не превышающий 30 календарных дней", - сказано в сообщении пресс-службы МИД РК.

При этом въезжающим для трудоустройства, учебы или ведения бизнеса по-прежнему требуется получение соответствующих виз.