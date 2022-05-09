Послы стран СНГ в Азербайджане и жители Баку почтили память советских воинов

9 мая. 15:45

Сегодня в Баку, в мемориальном комплексе "Братская могила" состоялась акция памяти в честь 77-летия Великой Победы. Послы стран СНГ, включая российского посла Михаила Бочарникова, вместе с представителями азербайджанской общественности возложили венки и цветы к монументам мемориала.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны Баку был крупной госпитальной базой – в городе работали более 40 эвакуационных госпиталей. Поэтому в Баку похоронено множество скончавшихся от ран солдат и офицеров со всего Советского Союза.

На территории мемориального комплекса "Братская могила" захоронено 1462 советских воина.

Как пишет ТАСС, Михаил Бочарников поблагодарил всех пришедших отдать дань памяти защитникам отечества. "Азербайджан внес неоценимый вклад в победу над фашизмом и об этом нужно всегда помнить", - подчеркнул посол.

Затем жители Баку посетили воинское мемориальное захоронение в Ясамальском районе.