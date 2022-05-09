ЕС перестанет принимать решения единогласно?

9 мая. 15:28

О возможном шаге к распаду Евросоюза, каким он был ранее, сегодня заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Говоря об ожидании от Украины заполнения анкеты для получения статуса кандидата в члены Евросоюза, фон дер Ляйен подчеркнула, что быстрого решения подобных вопросов ЕС стоило бы отменить правило единогласного принятия решений.

Глава Еврокомиссии отметила, что готова заняться реформой договора Евросоюза, если в этом возникнет необходимость. "Единогласно голосование больше не имеет смысла в ключевых областях политики ЕС, если Евросоюз хочет двигаться быстрее", - сказала фон дер Ляйен.

Также она добавила, что считает будущим Европы будущее Украины, и анонсировала, что решение по статусу кандидата в члены ЕС Украины будет вынесено уже в июне.