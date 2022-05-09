Владимир Путин присоединился к "Бессмертному полку" на Красной площади

9 мая. 15:13

Президент России Владимир Путин по традиции принял сегодня участие в памятной акции "Бессмертный полк" во время прохождения колонны участников по Красной площади.

Российский лидер присоединился к шествию у Государственного исторического музея. Как и прежде, он нес портрет своего отца-фронтовика Владимира Путина.

Как пишет РИА Новости, президент общался с ближайшими участниками акции и пожимал им руки.

Напомним, что в последние два года Владимир Путин не участвовал в акциях "Бессмертного полка" из-за пандемии коронавируса.