Посол России возложил венок к советскому мемориалу в Берлине

9 мая. 14:59

Сегодня в берлинском парке Тиргартен у мемориала павшим советским воинам состоялась акция памяти в честь 77-летней годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне.

Венок к мемориалу возложил посол России в Германии Сергей Нечаев. Вместе с ним в акции памяти участвовали послы Беларуси, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

"Семьдесят семь лет назад была одержана героическая победа над нацизмом, была освобождена Германия, была освобождена Европа, и поэтому этот день, за который мы заплатили огромным количеством жертв, останется на много-много поколений, навсегда. Это наша вечная память", - подчеркнул Сергей Нечаев.

Как пишет РИА Новости, акция прошла без инцидентов и при усиленных мерах безопасности.