Парад Победы прошел в Каспийске

9 мая. 14:45

Сегодня в дагестанском городе Каспийск в честь 77-летия Великой Победы состоялся военный парад. Парад Победы начался с выноса флага России и Знамени Победы офицерами морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.

В прямом эфире было транслировано поздравление с Днем Победы президента России Владимира Путина и прошла минута молчания.

Затем торжественным маршем по главной площади Каспийска промаршировали около тысячи человек, включая парадные расчеты Краснознаменной Каспийской флотилии, Главного управления МЧС РФ по РД, Дагестанской таможни Северо-Кавказского таможенного управления, Кадетского морского корпуса имени Магомеда Гаджиева, личный состав Погрануправления ФСБ и участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

С поздравительной речью к жителям Дагестана и российским воинам обратился глава республики Сергей Меликов. "77 лет прошло с тех весенних дней, когда на измученную землю пришел мир. Но мы все так же остро чувствуем всепобеждающую силу патриотизма, безграничную благодарность поколению победителей и скорбь по ушедшим от нас. Наши ребята сражаются мужественно, умело, с полным пониманием правоты своего дела", - приводит его слова РИА Новости.

В завершение парада зрителям была продемонстрирована боевая техника, в частности, БТР-82А и БТР-70, 120-ти миллиметровые минометные комплексы 2С-12 "Сани", РСЗО "Град", тягачи Урал-4320 со 122-мм гаубицами Д-30, пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бал" и другие военные машины.