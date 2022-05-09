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Азербайджанские силовики взошли на "Пик Гейдара" в честь 99-летия Гейдара Алиева

Азербайджанские силовики взошли на &quot;Пик Гейдара&quot; в честь 99-летия Гейдара Алиева

Сотрудники СГБ Азербайджана совершили сегодня восхождение на "Пик Гейдара" – вершину горной гряды Башдаг Большого Кавказа высотой 3751 м. Акция была организована в честь 99-летия общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили в СГБ, сначала силовики-альпинисты разбили лагерь у подножия массива Гызыл Гая, в который входит вершина "Пик Гейдара", после чего взошли на гору.

Перед барельефом Гейдара Алиева они почтили память общенационального лидера и  водрузили на самую вершину горы флаг Азербайджана.

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