Азербайджанские силовики взошли на "Пик Гейдара" в честь 99-летия Гейдара Алиева

9 мая. 14:29

Сотрудники СГБ Азербайджана совершили сегодня восхождение на "Пик Гейдара" – вершину горной гряды Башдаг Большого Кавказа высотой 3751 м. Акция была организована в честь 99-летия общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили в СГБ, сначала силовики-альпинисты разбили лагерь у подножия массива Гызыл Гая, в который входит вершина "Пик Гейдара", после чего взошли на гору.

Перед барельефом Гейдара Алиева они почтили память общенационального лидера и водрузили на самую вершину горы флаг Азербайджана.