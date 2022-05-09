"Бессмертный полк" прошел в Ереване недалеко от памятника Гарегину Нжде

9 мая. 14:14

Памятная акция "Бессмертный полк" состоялась сегодня в Ереване. Участники акции прошли с портретами героев Великой Отечественной войны по парку Победы. Акция прошла в полном молчании.

"У вечного огня в парке Победы участники акции держали в руках фотографии своих родных, участвовавших в ВОВ. Такие же акции пройдут в Ванадзоре, Капане, Раздане и других городах Армении", - сообщает Спутник-Армения.

Организаторы акции подчеркнули, что Армения находится сегодня рядом с российским народом, назвав Россию "гарантом безопасности и стратегическим партнером" (но не союзником).

Отметим, что всего в полутора километрах от парка Победы в Ереване по-прежнему стоит памятник нацистскому коллаборанту Гарегину Нжде, от героизации которого власти Армении не хотят отказываться.