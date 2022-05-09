МИД Грузии осудил выборы президента Южной Осетии

9 мая. 13:57

МИД Грузии осудил сегодня состоявшиеся накануне в Южной Осетии президентские выборы.

"Подобные незаконные действия противоречат фундаментальным принципам международного права, а также грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах", - заявили грузинские дипломаты.

Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев, в свою очередь, сказал ТАСС, что в Цхинвале ждали этого заявления. "Каждый раз Тбилиси заявляет протесты по разным поводам: и по поводу выборов, и по поводу парада Победы, который сегодня состоялся. Мы к этому привыкли", - отметил он.