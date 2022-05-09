Эрдоган: Евросоюзу нужна новая история

9 мая. 13:42

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал сегодня заявление по случаю Дня Европы, который отмечается в республике 9 мая – именно в этот день в 1999 году страна получила статус кандидата в члены ЕС. В этом обращении к европейцам он подчеркнул, что сегодняшний Евросоюз далеко ушел своих первоначальных идеалов.

Реджеп Тайип Эрдоган указал, что с каждым годом Евросоюз становится все дальше и дальше от заявленных целей, так как находится под влиянием конъюнктурных интересов отдельных государств, пишет Анатолийское агентство новостей. В связи с этим президент Турции призвал ЕС начать писать новую историю своего развития.

Турецкий лидер напомнил, что в основе Декларации Шульмана лежало предотвращение противоречий и различий в отношениях между странами ЕС, что требовало интеграцию государств, обеспечения мира и стабильности в Европе. Между тем сегодня Европа получает суровое предупреждение о необходимости вернуться к выполнению первостепенных задач.

"Современная Европа как никогда нуждается в солидарности и сотрудничестве, и самое главное – в отважной и концептуальной позиции. Сегодня Турция – это не только страна-кандидат и член НАТО, но и сильный и весомый партнер, вносящий весомый вклад в предотвращение вызовов на континенте", - обратил внимание Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что во время российской военной спецоперации на Украине Анкара становится еще более значимым партнером для Брюсселя, чем когда-либо. "Настало время сконцентрироваться на общности целей и совместных интересах, отстаивании единых ценностей. Важно развивать связи Турции и ЕС по всем направлениям, что отвечает интересам обеих сторон", - призвал он.

Говоря о застопорившемся процессе принятия Турции в ЕС, Эрдоган подчеркнул, что Анкара придерживается конструктивного диалога и будет терпеливо продвигаться к полноправному членству в Евросоюзе. "Это важно с точки зрения построения будущего, уважения и безопасности ЕС", - заключил турецкий лидер.