Российские дипломаты посетили монумент "Отец солдата" в грузинском Гурджаани

9 мая. 13:28

Российские дипломаты во главе с руководителем Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрием Трофимовым побывали сегодня у монумента "Отец солдата" в грузинском городе Гурджаани.

В честь 77-й годовщины Дня Великой Победы они возложили цветы к монументу, пишет ТАСС. "9 мая и в России, и в Грузии – особый день. День окончания войны. День общей памяти и общей радости, конечно", - приводит агентство слова Трофимова.

"Советский Союз, в который тогда входили и Россия, и Грузия, заплатил за победу безмерную цену в 26 млн 600 тыс. жизней На фронте сражался и каждый пятый житель Грузии – без малого 700 тыс, из которых почти половина не вернулась. Низкий поклон всем тем, кто погиб, и тем, кто выжил, на той страшной войне!", - заключил российский дипломат.

Также представители России возложили венки на Кукийском братском кладбище и в Парке культуры и отдыха ветеранов в Тбилиси, где ранее провели памятную акцию члены правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.