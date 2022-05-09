Россия нарастила нефтедобычу на фоне подготовки нефтяного эмбарго ЕС

9 мая. 12:43

Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил сегодня, что Россия после некоторого падения нефтедобычи в апреле активно восстанавливает производство "черного золота".

"Если смотреть на показатели начала мая, то у нас показатели лучше, чем в апреле, то есть ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что в апреле и мае показатели будут частично восстановлены и улучшены", - приводит его слова Интерфакс.

Официальная статистика сообщает, что в апреле добыча нефти вместе с конденсатом упала к марту на 9%. При этом в первые дни мая рост добычи составил 2%.

Напомним, страны ЕС в настоящее время готовят шестой пакет антироссийских санкций, в который войдет эмбарго на нефть. Пока что документ не удается согласовать, поскольку ряд стран, включая Венгрию и Болгарию, требуют сделать для них исключения из эмбарго.