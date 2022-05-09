РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия нарастила нефтедобычу на фоне подготовки нефтяного эмбарго ЕС

Россия нарастила нефтедобычу на фоне подготовки нефтяного эмбарго ЕС

Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил сегодня, что Россия после некоторого падения нефтедобычи в апреле активно восстанавливает производство "черного золота".

"Если смотреть на показатели начала мая, то у нас показатели лучше, чем в апреле, то есть ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что в апреле и мае показатели будут частично восстановлены и улучшены", - приводит его слова Интерфакс.

Официальная статистика сообщает, что в апреле добыча нефти вместе с конденсатом упала к марту на 9%. При этом в первые дни мая рост добычи составил 2%.

Напомним, страны ЕС в настоящее время готовят шестой пакет антироссийских санкций, в который войдет эмбарго на нефть. Пока что документ не удается согласовать, поскольку ряд стран, включая Венгрию и Болгарию, требуют сделать для них исключения из эмбарго.

1050 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version