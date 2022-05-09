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Иран согласился подписать ядерную сделку сразу после снятия санкций США

Иран согласился подписать ядерную сделку сразу после снятия санкций США

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил сегодня, что Тегеран готов немедленно подписать ядерную сделку, как только США отменит антииранские санкции.

Заявление было сделано в преддверии визита представителя европейской дипломатии Энрике Моры в Тегеран, пишет IRNA. Мора прибудет в ИРИ для переговоров по ядерной сделке и снятию санкций.

"Визит Моры свидетельствует о том, что мы ведем переговоры в правильном направлении. Если сегодня США примут решение и вернут то, что они взяли из карманов иранского народа, мы сможем сразу же заключить соглашение после визита Моры", - пояснил Саид Хатибзаде.

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