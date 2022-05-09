Иран согласился подписать ядерную сделку сразу после снятия санкций США

9 мая. 12:57

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил сегодня, что Тегеран готов немедленно подписать ядерную сделку, как только США отменит антииранские санкции.

Заявление было сделано в преддверии визита представителя европейской дипломатии Энрике Моры в Тегеран, пишет IRNA. Мора прибудет в ИРИ для переговоров по ядерной сделке и снятию санкций.

"Визит Моры свидетельствует о том, что мы ведем переговоры в правильном направлении. Если сегодня США примут решение и вернут то, что они взяли из карманов иранского народа, мы сможем сразу же заключить соглашение после визита Моры", - пояснил Саид Хатибзаде.