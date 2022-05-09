Ираклий Гарибашвили преклонился перед ветеранами Великой Отечественной войны

9 мая. 12:13

Члены грузинского правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили возложили сегодня венок к бюсту Мелитона Кантария в память о грузинских воинах, отдавших жизни за Великую Победу. Памятная церемония вновь прошла в парке Киквидзе, поскольку в парке Ваке продолжается ремонт.

"В первую очередь хочу поздравить наших героев с сегодняшним днем – 9 Мая, 77-й годовщиной Победы над фашизмом. Хочу выразить мое большое уважение нашим ветеранам-героям", - приводит его слова Спутник-Грузия.

Также Гарибашвили заявил, что преклоняется перед грузинскими воинами-освободителями. "Еще раз хочу преклониться перед нашими героями, которые пожертвовали собой для лучшего будущего мира, и у нас, у грузин, очень большие заслуги в Победе этой войны. Хочу поздравить с 9 Мая и всем пожелать победы и мира", – заключил премьер-министр Грузии.