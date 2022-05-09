МИД АР: Азербайджан максимально мобилизовал свои ресурсы во имя Победы над фашизмом

9 мая. 11:58

МИД Азербайджана опубликовало сегодня заявления по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. "Мы с глубоким почтением отдаем дань памяти всем солдатам, офицерам и простым гражданам, которые внесли неоценимый вклад, проявили мужество и героизм для достижения Победы в одной из самых страшных войн в истории человечества", - сказано в заявлении МИД АР.

Дипломаты напомнили о вкладе азербайджанского народа в Великую Победу. "В войне приняли участие более 600 тыс сыновей и дочерей Азербайджана, более половины из них погибли или пропали без вести в районах боевых действий. За мужество, проявленное в годы войны, 123 гражданина Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, более 170 тыс солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями. Героические сыновья нашего народа приняли активное участие в освобождении многих стран от фашизма", - сообщили представители МИД.

"Неоценим вклад Азербайджана в Победу путем поставок топлива. Во время войны 1941-1945 годов на долю Азербайджана пришлось более 70% нефти, 80% бензина и 90% моторных масел, производимых в Советском Союзе. Подавляющее большинство танков и самолетов Советской Армии, сыгравших решающую роль в достижении Победы над фашизмом, приводилось в движение на топливе, которое поставляли бакинские нефтяники", - отмечено в поздравлении азербайджанского ведомства.

"Азербайджанский народ продемонстрировал неоценимые трудовые подвиги и в тылу, самоотверженно трудился день и ночь для удовлетворения потребностей армии. Наш народ направил на фронт более семи тонн донорской крови, особо отличился в снабжении сражающейся армии продовольствием и теплой одеждой. Азербайджан максимально мобилизовал все свои ресурсы во имя Победы над фашизмом", - добавили в МИД АР.

Азербайджан ежегодно отмечает День Победы. "Память о всех наших сыновьях и дочерях, погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также в 1941-1945 годы Второй мировой войны, будет жить вечно в сердцах азербайджанского народа", - заключили в МИД Азербайджана.